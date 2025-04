Inaugurata la palestra della scuola

Il sindaco Pietro Cicardi ha tagliato il nastro per la nuova palestra della scuola Falcone di Tregasio. Tanti i partecipanti, politici, associazioni sportive, famiglie e giovani. Dopo la benedizione del parroco don Damiano Selle si sono aperte le attività sportive: per tutto il pomeriggio tanto divertimento con i percorsi sportivi per i bambini guidati dalle maestre della primaria, con prove di pallavolo organizzate dal Volley Tregasio e gioco libero che hanno visto protagonisti bambini, papà e mamme. "La giornata è stata resa ancor più speciale grazie alla società Briantea84 di Cantù che ha dato vita a un allenamento dimostrazione di basket in carrozzina - spiega il primo cittadino -. Rivolgiamo un grande ringraziamento a BrianzAcque che ha sponsorizzato questa bella giornata all’insegna dello sport per tutti!". "Gli alunni della scuola primaria Falcone finalmente hanno una palestra - ha spiegato l’assessore allo Sport Michele Casiraghi -. Anche ai residenti di Tregasio lasciamo questa opera che valorizza la frazione, un luogo dove fare sport e il filo conduttore sarà l’inclusività". Nel 2023 il Comune aveva partecipato a un bando Pnrr per il potenziamento delle infrastrutture sportive nelle scuole, ma Triuggio non era risultato tra i beneficiare del contributo pertanto l’amministrazione aveva provveduto ad aprire un mutuo di 15 anni. Il nuovo spazio è determinante per tante associazioni sportive e ha un ingresso indipendente per loro. Sono stati spesi in 560mila euro. La struttura è utilizzata , in orario extrascolastico da Volley Tregasio, Polisportiva Triuggese Volley e Triuggio Marching Band.

Son.Ron.