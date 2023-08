In Villasanta arrivano i rinforzi: la polizia locale sciopera ma non ci saranno disagi

La polizia locale sciopera nel giorno del Gran premio e blocca gli straordinari fino al 9 settembre, ma per i residenti e i tifosi che percorreranno le vie del paese "non sono previsti disagi", assicura il Comune. Questa, precisano dall’Amministrazione, "grazie a un lavoro previdente che ha permesso una programmazione per garantire la presenza delle forze operative necessarie anche in collaborazione con la prefettura, la questura e i Comuni vicini". Da settimane Amministrazione e sindacato CSE FLPL - SULPL (al quale sono iscritti 7 dei 9 agenti in servizio a Villasanta) sono ai ferri conti sui problemi di organizzazione del Comando. "L’auspicio – conclude il Comune – è che si riesca a instaurare un canale di comunicazione ufficiale con chi è autorizzato a trattare. Sempre aperto il dialogo con gli agenti".