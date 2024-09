In sella con il cuore, giri in moto coi campioni e i ragazzi speciali

Giri di pista da fare sulle buggy car, spettacoli di freestyle e acrobazie con le moto, stunt show, sfide di volley e calcio integrato, giochi per più piccoli e prove di minimoto. Tre giorni di eventi e iniziative per tenere assieme la passione per i motori e l’inclusione dei ragazzi con disabilità. Da oggi a domenica piazza don Ghioni a Biassono diventerà il teatro della festa “In sella con il cuore - Inclusione in movimento“, una manifestazione pensata, spiegano dal Comune, "per coinvolgere ragazzi speciali e l’intera comunità". Ci sarà un torneo di volley e calcio con squadre miste di giocatori con disabilità e non, si potrà provare a salire in sella alle minimoto e cenare con le specialità dello street food. Domani alle 17, alle 19 e alle 21 spettacoli di moto freestyle, replicati anche domenica alle 12, alle 16 e alle 19. Alle 17.30, alle 19.30 e alle 21.30 di domani, alle 12.30 alle 16.30 e alle 19.30 di domenica stunt show. Sempre domani alle 18 e poi domenica alle 13 “buggy terapia“, con possibilità di giri di pista gratuiti per i ragazzi diversamente abili con piloti professionisti. Un altro appuntamento imperdibile da domani a Lissone: negli spazi di Bicimania, che affacciano sul controviale della Valassina, sarà esposta in mostra fino al 6 ottobre la moto ufficiale del team Aprilia Racing impegnata nel campionato mondiale di MotoGp. Sarà l’occasione per vedere da vicino il bolide realizzato della casa di Noale per le competizioni e immergersi nell’atmosfera della MotoGp. Dopo l’inaugurazione di domani alle 18 scatterà anche uno speciale contest, un concorso a premi aperto a tutti: indovinando l’ordine di arrivo dei primi 5 piloti della gara di Philip Island del 20 ottobre si potrà vincere una visita allo stabilimento produttivo dell’Aprilia a Noale, dove viene realizzata la moto guidata da Maverick Viñales e Aleix Espargaró. L’iniziativa è promossa da Lifenet in collaborazione con Bicimania e Cab Polidiagnostico.

F.L.