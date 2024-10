In scena i Canti Orfici di Dino Campana

Le emozioni della musica mescolate alle suggestioni della poesia, grazie ai testi di uno dei grandi poeti del ‘900 trasformati in canzoni da un talentuoso cantautore italiano. È il concerto che si terrà sabato alle 17.30 negli spazi della biblioteca civica di Verano: l’evento, dal titolo “Un mistero di sogni avverati - I Canti Orfici di Dino Campana“, vedrà esibirsi il cantautore fiorentino Massimiliano Larocca, affiancato dal fisarmonicista Riccardo Tesi. Cuore dello spettacolo, il lavoro svolto da Larocca sulle liriche dei “Canti Orfici“ di Dino Campana: l’artista ha fatto diventare le poesie altrettante canzoni, mantenendosi fedele alla metrica e alle parole, con un’operazione originale e di integrale rispetto dei testi di partenza. Il risultato è un intreccio di folk, rock, tango e sonorità popolari. Sarà un modo diverso anche per ripercorrere la vita intensa e travagliata di Campana, poeta visionario, che ebbe un’esistenza segnata da viaggi errabondi e da ripetuti internamenti in manicomio. L’appuntamento farà poi da chiusura alla mostra “L’altro in noi“, composta dalle opere realizzate da alcuni utenti ed ex utenti dell’associazione di salute mentale “I fiori oltre il giardino“ e allestita sempre nella biblioteca di via Nazario Sauro.

L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo veranobrianza@brianzabiblioteche.it.

F.L.