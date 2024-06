In Europa la Brianza vede rosa. Non solo Ilaria Salis nell’urna. Il territorio premia Bettin e Frigerio

Sono tinte di rosa le elezioni europee di Monza e Brianza. In una tornata elettorale che ha visto in provincia un trend simile a quello nazionale, con la crescita e il consolidamento di Fratelli d’Italia come primo partito (con il 31,22% a Monza e Brianza), del Pd di prima forza d’opposizione (22,92%), il buon risultato di Forza Italia (11,05%) e l’exploit di Alleanza Verdi e Sinistra (7,07%), le quattro candidate locali hanno tutte ottenuto un risultato significativo. L’unica di loro a risultare eletta, con la lista di Alleanza Verdi-Sinistra, è Ilaria Salis, che in provincia ha ottenuto 7.348 preferenze (di cui 1.702 nella sua Monza), e ben 176.368 a livello nazionale.

Nella sua stessa lista Arianna Bettin (nella foto), assessora alla Cultura del Comune di Monza, ha preso 2.102 preferenze a livello provinciale (di cui 689 nella sua Monza, dove ha più che raddoppiato le preferenze rispetto alle comunali), e un risultato complessivo per la circoscrizione nord-ovest di 10.361 preferenze, che la piazzano al secondo posto dei candidati brianzoli dietro soltanto a Salis. "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario – commenta Bettin – insieme a Ilaria e a Roberto Salis, che hanno incarnato il coraggio di osare, e accanto a candidati giovani, entusiasti e determinati a cambiare in meglio il mondo: abbiamo riportato a un livello superiore la politica dal basso". Figlia di una politica sul territorio è senz’altro anche Eleonora Frigerio di Fratelli d’Italia, avvocata, già consigliera comunale, provinciale, e assessora al Bilancio nella passata giunta di Carate, che si piazza terza tra le brianzole con le sue 8.844 preferenze nella circoscrizione nord-ovest, ma seconda solo a Salis per preferenze a livello provinciale, con lo straordinario conteggio di 4.919 schede (di cui 465 nella sua Carate), seconda solo a Giorgia Meloni e superando il vicepresidente di Regione Lombardia Mario Mantovani (fermo a 4.434 preferenze). "Sono davvero felice del risultato, paga il lavoro sul territorio, nella politica e nell’associazionismo, ma anche l’ottimo risultato del partito", dichiara entusiasta. Nella circoscrizione nord-ovest di Fdi è undicesima, posto che potrebbe valerle il seggio europeo, qualora due dei candidati sopra di lei valutassero di non andare in Europa (come il deputato Vincenzo Amich ad esempio).

Désirée Merlini, consigliera comunale ed ex assessora ai Servizi sociali per la giunta Allevi nel Comune di Monza, ha visto conteggiare 890 volte il suo nome nelle schede della circoscrizione, di cui 402 nella provincia e 234 nel capoluogo brianzolo. La sua lista Libertà, si è dovuta però arrendere allo 0,75% a Monza e Brianza. "L’astensionismo e lo scarso risalto mediatico della lista ha molto pesato – osserva Merlini –. Sono però soddisfatta della conferma che ho avuto sul territorio, resta questo il mio banco di misura".