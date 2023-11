In classe con la passerella. Rivoluzione a San Rocco. Medie ed elementari unite

Interventi di quartiere in quartiere per le scuole. A San Rocco tutte e quattro le scuole (Nazario Sauro, Zara, Omero e Pertini) saranno coinvolte nel progetto finanziato con i fondi del Pnrr. Oltre all’efficientamento energetico, con isolamento esterno, serramenti e miglioramento delle prestazioni sismiche (per i plessi Nazario Sauro e Zara), il progetto complessivo da 10 milioni e 43mila euro "mira allo sviluppo di una vera e propria comunità educante", la linea del Comune. I due plessi di via Gentili si preparano a una rivoluzione: scuola media Pertini e primaria Omero, a pochi metri di distanza, verranno collegati da un tunnel sopraelevato, di vetro trasparente. Tutta l’attività scolastica si sposterà nella scuola Pertini, mentre nell’attuale Omero verranno allestiti i servizi: nel seminterrato il refettorio e l’attuale palestra riqualificata. Al primo piano sarà allestito un grande open space che verrà usato per il Collegio docenti, come aula magna e sala polifunzionale a disposizione della città, per mostre ed eventi. Avrà un ingresso sia dall’interno dell’istituto sia dall’esterno, indipendente, per la fruizione quando la scuola è chiusa. La gara per l’appalto integrato per le quattro scuole si svolgerà entro gennaio. Salvo imprevisti, all’inizio del 2025 potranno iniziare i lavori. "Ne deriva un’integrazione sempre più concreta tra le attività didattiche classiche e la condivisione di sapere – spiega il sindaco Paolo Pilotto –, spazi e valori anche nei luoghi più tipici del quartiere, grazie al coinvolgimento della comunità, alla realizzazione di spazi aperti e una rete di naturalità diffusa". Il progetto prevede aule da 50 metri quadrati per dare spazio vitale e organizzare la didattica secondo i criteri innovativi, offrendo maggiore spazio e percezione di benessere ai ragazzi. Il progetto è stato redatto in dialogo con la dirigente scolastica dell’Istituto Koiné che riunisce le quattro scuole, Anna Guglielmetti. "Abbiamo scelto di lasciare un atrio d’ingresso molto ampio – fa osservare il sindaco – per le mamme che aspettano l’uscita dei bimbi più piccoli. All’esterno verranno allestiti una pista di atletica e campi da basket".

Sul fronte degli impianti sportivi della città, invece, la nuova copertura della Forti e Liberi in viale Cesare Battisti ha garantito, dopo anni, la risoluzione totale dei problemi connessi alla presenza di amianto. È in corso l’eliminazione delle barriere architettoniche sulle tribune, nel palazzetto, negli spogliatoi e per l’ingresso ai servizi. Sull’area Chiolo-Pioltelli, in via Rosmini, a giorni sarà concluso il progetto esecutivo per il completo rifacimento della pista di atletica, dei campi da calcio e di rugby e degli spogliatoi. L’importo dei lavori ammonta a 2,8 milioni di euro.

C.B.