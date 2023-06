In bilico sul cavalcavia Stanco di droga e furti vuole buttarsi dal ponte Salvato dalla polizia

di Dario Crippa

Con le gambe penzoloni nel vuoto su un ponte. La tossicodipendenza, piccoli crimini, la disperazione e la voglia di farla finita. Sono stati gli agenti della Questura di polizia di Monza a metterlo in salvo.

Può succedere anche questo nel corso di una delle consuete operazioni di controllo del territorio effettuate dagli agenti della Questura di polizia di Monza. Che una sera si trovano a denunciare un uomo e il mattino successivo gli salvano la vita.

Un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, mercoledì mattina, allertato dalla Centrale Operativa, si è recato infatti al cavalcavia del ponte dell’Esselunga di viale Libertà, dove era stato segnalato un uomo con intenzioni suicide. In effetti, la Volante giunta sul posto ha trovato un uomo seduto a cavalcioni sul ponte e in bilico sul vuoto sottostante, con il quale gli agenti hanno iniziato immediatamente un dialogo per convincerlo a desistere dal gesto. Come spiegato durate la “chiacchierata“, si è scoperto che il soggetto era un tossicodipendente pluripregiudicato e per tale motivo, stanco della vita che conduceva, aveva deciso di farla finita.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei vigili del fuoco e, dopo un estenuante confronto tra i poliziotti e l’aspirante suicida durato circa mezz’ora, gli agenti sono riusciti finalmente a convincerlo a scendere dal cavalcavia. Si trattava di un cittadino italiano 40enne che la sera precedente, fermato per un normale controllo di polizia, era stato trovato in possesso di due arnesi da scasso, nello specifico due cacciaviti, nonché un involucro di cellophane contenente 0,8 grammi di cocaina. Per tale motivo l’uomo, che si era dichiarato assuntore abituale della sostanza stupefacente, era stato sanzionato amministrativamente per uso di sostanza stupefacente. Da accertamenti in banca dati, era risultato avere a proprio carico numerosi precedenti e segnalazioni per furti e rapine. Il Questore ha quindi attivato la Divisione Polizia Anticrimine che ha adottato la misura di prevenzione del foglio di via dal Comune di Monza, dato che il 40enne è residente a San Giugliano Milanese.