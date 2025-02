In biblioteca arriva “Un po’ di Pulcinella“. Spettacolo di burattini di Marcello Ricci

Una serie di gag e di piccoli, esilaranti conflitti che hanno per protagonista Pulcinella, antieroe per eccellenza, che per far innamorare di sé la bella Teresina finisce per scatenare guai a ripetizione. La rivisitazione di un classico canovaccio del teatro comico, che è sia un omaggio alla grande tradizione napoletana delle “guarattelle“ sia un percorso tra gli archetipi dell’amore, della morte e della giustizia. È lo spettacolo di teatro dei burattini dal titolo “Un po’ di Pulcinella“, che verrà portato in scena da Marcello Ricci sabato alle 10.30 negli spazi della biblioteca civica di Muggiò, in piazza Garibaldi. L’evento, promosso dal Comune, è rivolto a bambini dai 4 anni in su, famiglie e adulti. Ingresso libero. A fine rappresentazione si potranno scoprire da vicino i burattini e il teatrino.

F.L.