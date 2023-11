In acqua l’unione fa la forza. Dallo sport al salvamento con Rane Rosse e Nuoto Club

Nasce in Brianza la nuova joint venture in piscina. Si accorciano i 20 chilometri che separano le sedi di due “marchi” storici del settore: In Sport-Rane Rosse di Vimercate, ai vertici del nuoto nazionale e del salvamento mondiale, e Nuoto Club Seregno, classe 1977. Le due realtà uniscono le forze ufficialmente, ma il loro rapporto risale al 1990. Da sempre entrambe le squadre sono uno spazio di passione con sinergie consolidate: era il 2005 quando i sodalizi confluirono nel progetto Rane Rosse ed era il 2016 quando la squadra agonistica di Seregno cominciò ad allenarsi negli impianti In Sport. È stato però necessario arrivare a oggi per trasformare il legame.

I risultati dei vimercatesi permetteranno a Seregno di avere nel proprio territorio lle migliori competenze tecniche del panorama acquatico italiano. Le Rane Rosse, più di 500 tesserati e 50mila praticanti, anche nell’ultima stagione si sono laureate campionesse italiane di Salvamento, disciplina che coniuga gli aspetti agonistici con la tutela della salvaguardia della vita in acqua, e vice-campionesse nazionali nel Nuoto, schierando talenti in tutte le competizioni all’estero, dai Campionati del Mondo Assoluti ai Continentali, ai Mondiali giovanili. Nuoto Club dal canto suo è un punto di riferimento storico per l’agonismo a Seregno e dintorni, forte di un settore giovanile molto solido al quale si vuole dare l’opportunità di proseguire il percorso fino ai massimi livelli. Il nuovo programma sportivo, costruito anche grazie all’aiuto del Comune di Seregno, "punterà - spiegano le società - sull’evoluzione tecnica dei giovani, fino all’assistenza degli atleti già consolidati, passando per l’organizzazione di attività ed eventi comuni".

Apripista del ciclo “allargato” sarà Caterina Santambrogio, classe 2009, plurimedagliata agli Italiani di categoria e nelle competizioni giovanili continentali. Il suo inserimento nel gruppo Elite di In Sport Rane Rosse insieme a Francesca Pasquino, Federica Toma e Chiara Tarantino "sarà - sottolineano - fonte di arricchimento per la giovane promessa lombarda".