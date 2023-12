In 35 su un doppio palco. Al Bloom a ritmo di rock

Due giorni a tutto rock, con un lungo festival che vedrà alternarsi, su due palchi, 35 fra band e artisti. Un weekend da passare tra le sonorità dello stoner, del metal, del noise-rock, accanto al folk e alla psichedelia. E poi, un film documentario che racconta uno dei gruppi più importanti della scena rock italiana da fine anni ‘90. Sono i concerti e gli eventi messi in programma dal Bloom da stasera a martedì. Oggi e domani il centro multiculturale di via Curiel ospiterà il festival “Trai Against the Machine”, per celebrare i vent’anni di rock del Trai Studio. Oggi, dalle 20 in avanti, si daranno il cambio live 21 band: si spazierà dal rock dei Mad Dogs n’ Aspirines al power trio degli Elephant Groove col loro heavy stoner, dalle distorsioni alternative-rock dei Bacon’s Chaos allo speed stoner dei The Clamps.

E poi l’hard rock psichedelico dei Sonic Wolves, il noise-rock dei Filth in my Garage, la miscela di stoner, psichedelia e post-rock degli Stranger in my Town (foto); il mix di noise, metal e stoner dei Muschio, lo sludge dei Rise Above Dead e l’intreccio di punk, stoner e noise dei Pontecorvo. Domani dalle 16 i cantautori Tia Airoldi e Claudia Buzzetti, il rock sperimentale di Il Babau e i Maledetti Cretini, la patchanka dei La Malaleche in bilico tra folk, reggae, rumba e rock. Ingresso 5 euro a giornata. Martedì alle 21 proiezione del film “X sempre assenti” di Francesco Feri sui Verdena.

F.L.