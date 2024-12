Impiegato amministrazione e nel settore degli acquisti

Si ricerca per azienda di impiantistica a Concorezzo 1 impiegato per inserimento ordini, inserimento Ddt trasporto, inserimento rapporti di lavoro, archiviazione documenti cartacei, gestione scorte materiali ufficio, gestione parco automezzi, commissioni esterne; anche senza esperienza. Si richiede buone competenze informatiche e una minima conoscenza della lingua inglese. Inserimento full time a tempo determinato con prospettiva passaggio a tempo indeterminato Inviare candidature con cv a aido.vimercate@afolmb.it, rif. 21NOV2410. Per azienda sita in Arcore di impianti per la combustione si ricerca 1 assistente ufficio acquisti. Si richiede diploma di maturità, inglese sufficiente e buona conoscenza del pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato, full time. Inviare candidature con cv allegato a ido.vimercate@afolmb.it, rif. 30NOV2410.