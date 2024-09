Immaginazione al Bloom. Giornata del fumetto e mostra mercato di vinili

Una giornata interamente dedicata al mondo del fumetto indipendente, tra stand, proiezioni di cortometraggi, banchetti con i fumettisti in azione, reading e musica dal vivo, e pure un laboratorio di serigrafia per decorare “in presa diretta“ le magliette. Ma anche una mostra-mercato in cui cercare i vinili più rari, con oltre 50mila dischi a disposizione tra i quali spulciare. Sarà un weekend a pieni giri quello del Bloom di Mezzago, con una due giorni di immagini, storie e musica. Si comincerà domani alle 14.30 quando nel centro multiculturale di via Curiel si alzerà il sipario sulla quarta edizione del “Bombetta! Fest“, il festival brianzolo dedicato ai fumetti indipendenti e autoprodotti, curato da Bloom, Mecenate Povero, dal portale di divulgazione del fumetto Gli Audaci e dal Cubo del Riuso di Giussano.

Il tema della rassegna di quest’anno è “Tracce Alternative“, per sottolineare l’importanza di percorsi non convenzionali e voci fuori dal coro. Dal pomeriggio a tarda sera sarà una festa incentrata sulla libertà espressiva, la creatività e la sperimentazione. Tra gli ospiti della manifestazione ci saranno autori e realtà come Ale666, Associazione AkaB e la grafica e illustratrice Giulia Zappa, che ha anche disegnato la locandina di questa edizione; Kolon Comics, L’Inghippo, Lab-Libri al Banco, Nalsco, Ratti Comics, Sephiri Ikari e Trincea Ibiza. Alle 17.30 reading di fumetti autoprodotti e alle 21.30 concerto, accompagnato da un live painting, di Gardenia Project. Novità di quest’anno, durante il festival si potrà partecipare a un piccolo laboratorio di serigrafia curato da Ramon Motta, nel quale si potrà decorare, serigrafandola sul momento, la propria maglietta con il logo del Bombetta o con il disegno di Godzilla realizzato da Giulia Zappa. Per finanziare l’evento uscirà un nuovo numero di Bombetta!zine, una rivista dedicata al fumetto indipendente, che sarà disponibile durante la manifestazione. L’ingresso è libero. Domenica, invece, dalle 10 alle 19 tornerà la “Mostra mercato del disco“, con oltre 50mila articoli musicali tra cui sbizzarrirsi, da acquistare e scambiare, per appassionati, collezionisti o anche semplici curiosi. Non mancheranno dj-set. L’ingresso è libero. Tra le poltroncine rosse di BloomCinema, intanto, da oggi a domenica si potrà vedere, anche in versione originale sottotitolata, il film “Touch“ di Baltasar Kormákur.