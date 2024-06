Ilaria Salis è tornata in Italia, il padre: “L’incubo è finito, ma è molto stanca e provata”

Monza, 15 giugno 2024 – Era così forte l’emozione che, arrivata al cartello stradale che segna il confine del Comune di Monza, Ilaria Salis è voluta scendere per fare una foto. Dopo oltre 16 mesi di detenzione in Ungheria, l’attivista – e neo-eletta eurodeputata – è finalmente tornata in Italia. Alle 19.17 l’automobile con cui, insieme ai genitori, ha fatto il viaggio dall’Ungheria, è arrivata in via Benedetto Marcello a Monza, dove abita. Questa sera festeggerà insieme alla famiglia il compimento dei suoi 40 anni.

“È finito un incubo”

Al rientro in Italia, dopo la lunga detenzione a Budapest con l’accusa di aver aggredito alcuni neonazisti durante una manifestazione, Salis non se l’è sentita di parlare coi genitori ed è entrata a casa per farsi una doccia dopo il viaggio durato circa 9 ore. “È stanca e provata per il periodo di carcerazione – dice il padre Roberto ai cronisti – ma ora che è a casa è molto contenta. È finito un incubo”.

Tuttavia, continua, “il processo è solo sospeso, Ilaria si ritiene innocente”. Roberto Salis ha annunciato che si dimetterà dal ruolo di portavoce della figlia perché in quanto europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra – spiega il padre – “tocca al partito. In ogni caso tenteremo l’eventuale revoca dell’immunità”.

La questione dell’immunità

Dopo la sua elezione al Parlamento europeo, il giudice ungherese Jozsef Sos le ha riconosciuto l’immunità parlamentare che spetta, di diritto, a ogni parlamentare europeo e ne ha disposto la scarcerazione (con rimozione del braccialetto elettronico).

L’esito della questione giudiziaria che ha impegnato le diplomazie italiane e ungheresi per mesi, non era scontato. La legge europea prevede che europarlamentari in carica non possono essere arrestati o sottoposti a restrizioni della loro libertà per tutta la durata del mandato, ma l’Ungheria, dopo l’elezione, avrebbe potuto chiedere Parlamento europeo la revoca dell’immunità. Una possibilità ventilata da capo di gabinetto del governo ungherese Gergely Gulyás. Ma alla fine, nulla si è concretizzato.