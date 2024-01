Ilaria Salis, la Lega: “Nel 2017 aggredì militanti nel nostro gazebo a Monza”. La replica dell’avvocato: “È stata assolta”

Monza, 31 gennaio 2024 – Continua a tenere banco il caso Ilaria Salis. L’italiana di 39 anni da quasi un anno in carcere a Budapest perché accusata di aver aggredito due estremisti di destra è stata mostrata a processo al guinzaglio e in catene. Il governo italiano si sta muovendo per trovare una soluzione. L’obiettivo è ottenere pene alternative da scontare in Italia.

Intanto, l’avvocato Eugenio Losco, uno dei legali italiani che assiste la donna, ha delineato la strategia difensiva: “Stiamo valutando la possibilità di fare ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che è già costata altre condanne all’Ungheria”. E ha sottolineato: “La violazione è palese, visto come è stata portata con un guinzaglio in aula”.

Lega: “Nel 2017 aggredì militanti nel nostro gazebo a Monza”

La Lega in una nota ha ricordato che "le immagini di Ilaria Salis incatenata in Ungheria sono scioccanti”, ma ha anche aggiunto che “il 18 febbraio 2017, a Monza, un gazebo della Lega veniva assaltato da decine di violenti dei centri sociali, e le due ragazze presenti attaccate con insulti e sputi da un nutrito gruppo di facinorosi. Per quei fatti Ilaria Salis è finita a processo, riconosciuta dalle militanti della Lega. Le sue vicissitudini offrono l’opportunità di ribadire che il legittimo esercizio del dissenso non può mai sfociare in episodi di violenza, soprattutto come quelli messi in atto contro giovani indifese aggredite da un branco come successo a Monza”.

La replica del legale: “È stata assolta”

Immediata la replica del legale dell’italiana detenuta in Ungheria. “Ilaria Salis è stata assolta per non aver commesso il fatto in relazione all’episodio dell’aggressione al gazebo della Lega nel 2017 - ha sottolineato Losco - La signora Salis non è stata affatto individuata dalle due militanti della Lega ma solo individuata come partecipante al corteo che si svolgeva quel giorno a Monza da un video prodotto in atti. Il giudice nella sentenza ha specificato che risulta aver partecipato solo al corteo senza in alcun modo aver partecipato all’azione delittuosa di altre persone nè di aver in qualche modo incoraggiato o supportato altri a farlo”.

Il contrattacco

La Lega però non molla. Ed va al contrattacco: “L'avvocato Roberto Zingari assiste una delle militanti della Lega aggredite e insultate a Monza nel 2017: è determinato a promuovere azioni e a utilizzare tutti gli strumenti di legge per fare piena luce su quell'episodio di gravissima violenza politica – specifica l'ufficio stampa del partito di Matteo Salvini”. “L'aggressione fisica, gli insulti e gli sputi contro una ragazza non possono restare impuniti”, ha spiegato l'avvocato Zingari.

E subito ecco il commento dell’avvocato Eugenio Losco, legale della Salis, all’Ansa: “La Lega era parte offesa e si poteva costituire in giudizio come parte civile ma non lo ha fatto. È stato lo stesso pm a chiedere l'assoluzione e quindi non ha fatto appello quando il giudice ha assolto tutti gli imputati, compresa Ilaria Salis”. “Oltre alle due militanti - ha proseguito l’avvocato - testimoniò anche Federico Arena, segretario della Lega di Monza, e quindi il processo era ampiamente noto alla Lega, che comunque non si costituì parte civile”.