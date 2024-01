Ilaria Salis, il legale: “Portata con un guinzaglio in aula, valutiamo il ricorso alla Corte Europea”

Monza, 31 gennaio 2024 – “Stiamo valutando la possibilità di fare ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è già costata altre condanne all'Ungheria”. Sono queste le parole rilasciate all’Ansa dall'avvocato Eugenio Losco, uno dei legali italiani che assiste Ilaria Salis, la 39enne da quasi un anno detenuta a Budapest.

Ilaria Salis in primo piano e poi in tribunale, al guinzaglio, in Ungheria

“La violazione è palese, visto come è stata portata con un guinzaglio in aula”, prosegue l'avvocato Losco, rientrato ieri in Italia mentre i genitori di Ilaria Salis sono ancora a Budapest dove stamattina incontreranno prima la loro figlia in carcere e poi l'ambasciatore italiano in Ungheria Manuel Jacoangeli. “Intanto andiamo avanti cercando di capire in cosa consiste l'impegno del governo per arrivare all'obiettivo degli arresti domiciliari”, ha concluso Losco.

Salis è accusata di aver aggredito a febbraio nella capitale magiara due neonazisti, dicono le accuse, cagionando ferite guaribili in 7 giorni, durante la commemorazione del Giorno dell’Onore, Nel processo, apertosi ieri e subito aggiornato al 24 maggio, la donna rischia fino a 24 anni di reclusione. La Procura ne ha chiesti 11, Salis ha già trascorso quasi un anno dietro le sbarre ungheresi. Attraverso una traduttrice, la 39enne ha continuato a proclamarsi innocente.

Nel frattempo, è stata lanciata la petizione online ‘Ilaria Salisa libera’ – sulla piattaforma Change.org – con la quale si chiede al Governo italiano e al Presidente della Commissione per i diritti umani del Parlamento Europeo di attivarsi per riportare in Italia la donna, in modo da affrontare il processo nel suo Paese.