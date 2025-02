Il Wwf lancia una campagna contro i tagli

Il geologo Gianni Del Pero, presidente del WWF Insubria Lombardia, invia un appello a tutti per firmare una petizione per non abbattere altri alberi.

"Giù le mani dagli alberi a bordo strada, e anche giù le mani da tutti gli altri alberi – invita il geologo medese –. Vorremmo chiedere a tutti di aiutarci aggiungendo la loro firma. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere 1000 firme e abbiamo bisogno del tuo sostegno contro un’errata interpretazione dell’articolo 16 del Codice della Strada che recita: “fuori dai centri abitati è vietato impiantare alberi lateralmente alle strade“. L’articolo sta causando abbattimenti ingiustificati di alberi a bordo strada. E ciò nonostante diversi pronunciamenti, non ultimo il Decreto del Ministero n. 3/2014 che esplicita che la norma non si applica per le situazioni già esistenti (cioè alberi vivi) all’entrata in vigore del Codice. Non esiste obbligo di abbattere gli alberi, anzi dobbiamo fare tutto il possibile e anche di più per conservarli e valorizzarli".

Diversi provvedimenti adoperati a livello provinciale e comunale, oltre che da Anas, sarebbero da ritenere illegittimi e fonte di danno ambientale, sottolinea Del Pero, che invita le amministrazioni locali e gli uffici tecnici ad attenersi alle disposizioni e regolamenti emanati dal Comitato Nazionale per il Verde Pubblico istituito dal ministro dell’Ambiente e a rispettare i CAM per la gestione del verde pubblico editi da ultimo ad aprile 2020 dallo stesso Ministero. L’invito rivolto a tutti è quella di firmare la petizione di WWF Insubria. Per aiutare questa campagna Salva Alberi basta digitare: https://www.change.org/p/giu-le-mani-dagli-alberi-a-bordo-strada-ma-giu-le-mani-anche-da-tutti-gli-altri-alberi. Bisogna compilare con nome, cognome e inserire mail e poi inviare.

Son.Ron.