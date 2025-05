Il volontario e l’astronauta. Grande festa al Parco Diserò ispirato a Paolo Nespoli

Grande festa ieri per l’inaugurazione del Parco di via Piave intitolato ad Adriano Diserò. Il sindaco Samuele Consonni prima di tagliare il nastro ha detto: "Oggi inauguriamo un luogo speciale per la nostra comunità, il Giardino dell’Adriano". Un’area verde pensata per essere un punto di socializzazione e di condivisione per tutti i cittadini. Prima privata, era stata acquistata dal Comune all’interno del piano per il recupero dell’ex Core (costo del progetto di 303mila euro) su una superficie di 2.800 metri quadrati. Sono stati tenuti tutti gli alberi da frutto, non malati, ne sono stati piantati di nuovi con anche altre essenze per realizzare un parco godibile da ogni fascia d’età. BrianzAcque ha supportato l’installazione di una vasca per la raccolta dell’acqua piovana, permettendo di irrigare il parco con un metodo sostenibile.

"Abbiamo scelto di dedicare questo parco ad Adriano Diserò, che per anni si è occupato con dedizione di questa zona, non solo come custode del frutteto ma anche come rappresentante dell’associazionismo veranese. Attraverso il suo impegno, ha incarnato lo spirito di tutte quelle persone che, con il loro contributo, rendono Verano un paese vivo e pulsante". Due targhe di riconoscimento sono state consegnate a BrianzAcque e all’associazione Arteinsieme, che ha realizzato dei murali nati dall’idea e progettati dai ragazzi e le ragazze del Consiglio comunale veranese, di cui cinque sono stati già installati nel parco verso le scuole elementari di via Manzoni. Il tema dell’opera è dedicato al famoso astronauta e concittadino Paolo Nespoli. Sono delle scritte motivazionali che rappresentano come filo conduttore, in modo metaforico, la storia dell’astronauta. Un bambino nato a Verano che è andato nello spazio diventato famoso in tutto il mondo. L’ultimo pannello, il sesto, sarà installato entro la metà di giugno nel cuore di Verano, sopra la Pro Loco, dove sarà disegnato Paolo Nespoli in missione spaziale. Nespoli ha fatto pervenire un videomessaggio di saluto e ringraziamento, che è stato fatto ascoltare durante l’inaugurazione.