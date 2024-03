Il viaggio continua sui social

Il viaggio continua. Marta, appassionata camperista con tutta la sua famiglia, continuerà a viaggiare in modo virtuale grazie a una pagina instagram (martailviaggiocontinua) dove potranno essere postate tutte le foto che verranno scattate con lei. Come? "Dietro il biglietto dello spettacolo c’è una sua foto, scattata due anni fa in Bretagna – ha spiegato il papà alla platea –. L’idea è stata quella di lasciarvi la foto perché, davanti a un bel paesaggio o a un monumento – possiate metterla in primo piano e scattare. La pubblicheremo sul profilo instagram. Sarebbe bello pubblicare un album di tutti i viaggi virtuali di Marta". Tra le prime foto, quella di Marta col pubblico del teatro Manzoni nella magia di centinaia di telefonini illuminati per lei.