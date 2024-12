Il V’Angelo secondo le donne. Maria e la manager in carriera

Tre donne di oggi, tre figure che guideranno in un parallelo con altrettante donne del Vangelo che hanno cambiato la storia. Uno spettacolo che prova a raccontare come le figure femminili della Bibbia siano sì lontane nel tempo, ma molto vicine alla nostra realtà per i problemi che affrontano. Ecco così che Maria, la madre di Gesù, la Samaritana e Maria Maddalena diventano una manager in carriera bellissima e intelligentissima, una madre che riesce con abilità a gestire la famiglia, un’idealista scatenata la quale crede che gli uomini possano essere felici solo se lo sono anche gli altri. Il tutto narrato usando la chiave della comicità, dando vita a una storia che parla a tutti, credenti e non, e che soprattutto parla del nostro mondo contemporaneo. È quanto verrà portato in scena oggi alle 21 al cineteatro Edelweiss di Besana con la rappresentazione dal titolo “V’Angelo - Il Vangelo secondo le donne“, una produzione del Teatro de Gli Incamminati. Protagoniste sul palco di piazza Cuzzi saranno le attrici Ippolita Baldini, che è anche autrice del testo, Federica Castellini e Francesca Porrini (nella foto), nei panni di figure femminili che il messia lo guardano diritto negli occhi, consapevoli che il ruolo delle donne è fondamentale, che sono loro a far avanzare la storia. Con questo punto di vista inedito e con spirito divertito lo spettacolo riprende le vicende del Vangelo e le figure femminili del Nuovo Testamento, seguendo in modo originale un percorso già tracciato da artisti come Fabrizio De André ne “La Buona Novella“, da Dario Fo, Troisi e Testori.

La strada scelta qui è quella della commedia, capace di tenere insieme, con la sua parola leggera e le sue risate, un mondo problematico e ingarbugliato con una prospettiva aperta verso il futuro, verso la speranza. Biglietto d’ingresso 27 euro. Prevendite su www.edelweissbesana.com. L’evento fa parte della nuova stagione 2024-2025 dell’Edelweiss, che proseguirà poi il 23 gennaio con la satira spassosa e feroce di “No, non è la gelosia“, libero adattamento teatrale da “Dramma della gelosia“ di Ettore Scola. A febbraio il palco brianzolo accoglierà la compagnia La Pirandelliana con “Anna dei miracoli“, un classico di William Gibson; a marzo l’omaggio a Giorgio Gaber e al suo teatro canzone realizzato da Gioele Dix con “Ma per fortuna che c’era il Gaber“ e ad aprile l’irona della commedia “Le prénom - Cena tra amici“.