Il Vangelo delle donne. Testo sacro... dissacrante

Come sarebbero oggi le donne del Vangelo? Se lo chiedono tre attrici di successo, Ippolita Baldini, Federica Castellini e Francesca Porrini che venerdì porteranno sul palco del cine-teatro La Campanelle “V’Angelo“, il Vangelo secondo le donne, una produzione del Teatro de Gli Incamminati per la regia di Simone Toni. I Vangeli ci raccontano quanto siano stati importanti gli incontri di Gesù con le donne, a partire dal rapporto con la madre, passando per la samaritana, la cananea, fino all’importante incontro con Maria Maddalena, l’apostola degli apostoli. Non solo Gesù ne è affascinato, ma pare apprendere da loro, facendosi condizionare e modificando le sue scelte. Agli uomini insegna, dalle donne impara? E allora: quali sarebbero le donne che un redivivo Messia oggi sceglierebbe? Una manager in carriera bellissima e intelligentissima? Una madre che sa fare la spesa con 30 euro a settimana? Un’idealista che crede che l’essere umano può essere felice solo se lo sono anche gli altri?

Lo spettacolo si concentra su tre donne del Vangelo: Maria, la madre di Gesù, Maria Maddalena e la Samaritana, divertendosi a immaginare, mantenendo un parallelismo con le Sacre Scritture, chi potrebbero impersonare queste figure oggi.

Si può ridere con Maria, la madre di Gesù, e Maria Maddalena? E con la Samaritana? Ma certo. Perché il ruolo delle donne nella Bibbia è da sempre determinante: è la donna che fa avanzare la storia. "Le donne della Bibbia sono sì lontane nel tempo, ma vicine a noi nei problemi che affrontano. Lo spettacolo ne parla usando la chiave della comicità. Una storia che parla di noi, adesso, qui", raccontano le protagoniste. In una scena spoglia, in cui domina una panchina, tra i supporti digitali e i video utilizzati, si ripercorrono momenti della vita di Gesù: che oggi sarebbe considerato una star, o un influencer, data la folla di fedeli che lo seguono ovunque, i followers? Per arrivare a dire che sì, l’Eterno si attualizza, o meglio è sempre contemporaneo. L’appuntamento è per le 21. Biglietti disponibili online: intero 16 euro, ridotto 13 euro, under 18 6 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 039.90.80.122, info@teatrobovisiomasciago.it.