Il tributo ai Modà, poi si balla con boogie woogie e surf music

Un omaggio a una delle band pop-rock italiane di maggior successo e un doppio appuntamento con il rock’n’roll più scatenato. Sono i concerti che animeranno oggi e domani il palco del The Bank di via Lombardia a Monza. Stasera ci sarà un “Tributo ai Modà“ con la band Le Origini, per rivivere le canzoni più romantiche e conosciute del gruppo guidato da Kekko Silvestre. Domani sera, per la rassegna “Saturday I’m in live“, doppio travolgente concerto, prima con la miscela di rhythm’n’blues, boogie woogie e rock’n’roll della Feel Blues Band, con pezzi ritmati e coinvolgenti da B.B.King a Robben Ford, e poi con il power trio dei Three Cool Cats (nella foto), in bilico tra rockabilly, rock’n’roll e surf music. Prenotazione consigliata al 339-1437880 al 347-1594126, oppure scrivendo una mail all’indirizzo thebankfashionclub@gmail.com.

F.L.