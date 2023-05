Il terremoto in Giunta "Chi rema contro è fuori"

Dietro al divorzio in giunta ad Arcore ci sarebbe anche il caso Pedemontana. L’ex vicesindaco Pino Tozzi non condividerebbe la linea di Maurizio Bono, critico sulla nuova autostrada, ma è lo stesso primo cittadino che chiarisce: "Sono stato eletto per fare il bene della comunità. E questo è il motivo del tagliando in giunta a un anno e mezzo dal nostro insediamento. Verifiche su progetti e attività, esattamente come si fa con un’auto in rodaggio. È emersa la necessità di aggiustare il tiro".

Al centro del caso "c’è il progetto sicurezza che avevo chiesto a Tozzi e sul quale dovremo recuperare: non è stato fatto quello che avevamo condiviso".

Bono aspettava soluzioni "su due nodi viabilistici, la rotonda dell’Md e la provinciale per Camparada: le lamentele continuano e dobbiamo ricominciare tutto daccapo. La parola d’ordine è ‘fiducia’ e per me è venuta meno. Amministrare significa dare risposte alla gente, cioè passare dalle parole ai fatti. Vale anche per i rifiuti – aggiunge –. I selfie con la promessa di intervenire non bastano. Il ritardo accumulato sin qui non ha giustificazioni. La giunta non può lavorare con il freno a mano tirato, o addirittura con qualcuno che rema contro dall’interno. Non ci sono retroscena: la scelta di voltare pagina nasce da qui".

Tozzi per ora non parla. A differenza dell’opposizione. Paola Palma, capogruppo di Prospettiva civica, si augura che "il terremoto nella maggioranza sia un nuovo inizio. Il cambiamento promesso sin qui è solo un mucchio di parole. A partire da Pedemontana. Quando si è trattato di schierarsi sul serio il sindaco e i suoi hanno votato contro la nostra mozione che ribadiva il no alla colata di cemento. La revoca di Tozzi, che aveva un ruolo di peso nell’amministrazione, non è un bel segnale – spiega –. Possiamo solo augurarci per il bene della città che sia la cesura necessaria per un cambio di passo annunciato ogni volta e mai davvero arrivato. Penso a Villa Borromeo, alle tante parole spese sul rilancio della dimora e del commercio. Peccato che le cose stiano esattamente dove le abbiamo lasciate noi nel 2021. E la stessa cosa vale per tanti altri temi, a partire dalla sicurezza: è lo stesso sindaco che l’ha ammesso licenziando il suo vice".