Il teatro “disegna“ le differenze

Una storia poetica e suggestiva che celebra la bellezza della vita e il valore delle differenze, della libertà e del rispetto per gli altri. Un racconto che prenderà vita attraverso i disegni creati, in tempo reale, da un artista-narratore attraverso una lavagna luminosa. È lo spettacolo di teatro disegnato dal titolo “Libero zoo“, che verrà portato in scena domenica alle 16 nell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone, e che avrà per protagonista l’illustratore, autore di libri per bambini e narratore teatrale Gek Tessaro. Sarà proposta una storia in cui il mondo degli animali diventa uno specchio per mostrare la meraviglia delle differenze: le parole si animeranno con l’utilizzo, nel buio, della lavagna luminosa, che proietterà ingigantendole le immagini disegnate in tempo reale da Tessaro con varie tecniche, dall’acquerello agli acrilici, dagli inchiostri alla sabbia, affiancate dalle ombre di sagome e figure realizzate con metallo o cartoncino e dalla musica, calando così il racconto in scenografie bizzarre e divertenti. Biglietto d’ingresso 6 euro, prenotazioni via WhatsApp al 375-5820559.

L’appuntamento fa parte della 29esima edizione della rassegna di teatro per ragazzi “Spettacolare“, organizzata dal Comune e curata dal Teatro dell’Elica. A Seregno, invece, sempre domenica alle 16 il palco del Teatro San Rocco ospiterà lo spettacolo per famiglie “Wonka e i segreti della Fabbrica di Cioccolato“, liberamente ispirato al celebre racconto di Roald Dahl, diretto da Michele Visone e interpretato dalla compagnia All Crazy, su iniziativa della Filarmonica Ettore Pozzoli. Sarà un mix di musica ed emozioni. Biglietti d’ingresso 18 euro, ridotti a 13 euro per gli under 12, disponibili sul circuito Vivaticket o al botteghino del teatro. Info 335-5792844.

F.L.