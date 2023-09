Il Teatro Carossia e le donne. La nuova stagione alza il sipario

di Fabio Luongo

Un omaggio ad alcune grandi donne che hanno rivoluzionato il teatro tra Ottocento e Novecento. E poi tributi a Puccini, Leopardi e Manzoni. Un viaggio fra teatro di prosa, lirica, storia e teatrodanza, ricco di passione e di ironia: 8 titoli e 25 date, da qui alla fine di dicembre. Il Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli riparte con una stagione teatrale intensa. Il nuovo cartellone sarà inaugurato questo fine settimana con la tripla rappresentazione di “Riverberi - Donne in scena”, che venerdì e sabato alle 20.30, e poi domenica in replica alle 17, vedrà le attrici Irene Carossia, Luisa Caglio e Stefania Venezian dare corpo al coraggio innovativo di alcune intellettuali appassionate. Così si potranno conoscere grandi muse del teatro come Sarah Bernhardt, Eleonora Duse e Adelaide Ristori, ma anche personaggi come le ballerine Isadora Duncan e Ruth Saint Denis, e la coreografa Pina Bausch. Tutte si racconteranno per far scoprire l’impegno che le ha guidate. "Perché - spiegano dal Crf - consolidare è semplice, scardinare è audace e tuttavia necessario, sicuramente un mestiere per pochi".

Ad accogliere il pubblico ci sarà un’installazione artistica intitolata “La scrivania”, realizzata da Danilo Duroni. La stagione proseguirà tra venerdì 29 e domenica 1 ottobre con “L’arte è pazzia: Puccini”, spettacolo di prosa e lirica, mentre dal 13 al 15 ottobre ci sarà l’ironia di “Impossibile... Del senno di poi ne son piene le fosse”, un omaggio ad Alessandro Manzoni. Sarà poi il turno della musica con “Voce di donna” e con “Tre piccole note - La canzone francese: Edit e...”. La prima parte del cartellone si concluderà a dicembre con “Natale in casa Leopardi”.

Accanto agli spettacoli il Crf propone una variegata offerta formativa fatta di corsi e laboratori: si va dalle lezioni professionali di teatro per adulti e per adolescenti a quelle di teatrodanza, public speaking, canto, movimento espressivo, scrittura creativa e lettura espressiva, fino alle due novità di quest’anno, i corsi di danza classica e contemporanea per over 40, perché "con impegno e fiducia anche i sogni accantonati possono trasformarsi in realtà e non è mai troppo tardi per tornare a danzare". Info a [email protected].