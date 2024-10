Il talento dei piccoli critici teatrali

Piccoli critici teatrali crescono. Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso di Critica Teatrale, organizzato dal Teatro Manzoni di Monza in collaborazione con l’A.N.C.T. (Associazione Nazionale Critici Teatro). Il primo premio è andato a Amin Radwa (Hensemberger) per la recensione dello spettacolo “Re Lear è morto a Mosca“. Secondo premio ex aequo, ancora ad Amin per la recensione di “La semplicità ingannata“, insieme a Pietro Summa (Liceo Zucchi) per le recensioni dei due spettacoli “Una notte sbagliata“ e “Muri“. Al terzo posto (ex aequo) Gaia Sironi (Liceo Zucchi) per la recensione di “Muri“ ed Emanuele Oriano per “L’arte della commedia“. Decine le recensioni pervenute, scritte dagli studenti delle scuole monzesi (Liceo Scientifico Frisi, Liceo Classico Zucchi, Liceo Carlo Porta, Liceo Artistico “Nanni Valentini“, Istituto Tecnico Hensemberger, Istituto Tecnico Mapelli, IIS Mosè Bianchi) impegnati nel corso dell’anno nel corso di critica teatrale tenuto dal critico Valeria Ottolenghi al Teatro Manzoni. Per festeggiare i vincitori sono intervenuti dirigenti, docenti e studenti delle scuole superiori di Monza. A premiare i vincitori sono intervenuti l’assessora alla Cultura Arianna Bettin, la direttrice artistica del Teatro Manzoni Paola Pedrazzini, il critico teatrale dell’A.N.C.T. Valeria Ottolenghi e la presidente del Cda dell’azienda speciale Paolo Borsa, Barbara Ongaro.

"Sono rimasta colpita dall’originalità e dalla libertà dei vostri elaborati - ha osservato la direttrice artistica - La visione teatrale non è fatta solo da programmazione della stagione, ma dal creare un terreno in cui essa abbia un senso". Menzioni speciali sono andate a Federica Maria Barbero, Beatrice Bertolotti (Liceo Zucchi); Chiara Ronchi (Liceo Mapelli), Alma Gessi, Giulia Volpi, Salvatore Lauricella, Giovanni Albertario (Istituto Hensemberger), Arianna Rabellotti (Istituto Nanni Valentini), Camilla Mercuri (Carlo Porta). Il premio per chi ha ottenuto una segnalazione di merito consiste in due doppi biglietti per due spettacoli della sezione Altri Percorsi della Stagione 2024/2025. Mentre i primi tre premiati hanno ricevuto in regalo doppi abbonamenti alle sezioni Grande Prosa e Altri Percorsi della Stagione 2024/2025 e la loro recensione scritta per loro da Giulio Baffi, critico teatrale e presidente A.N.C.T.

C.B.