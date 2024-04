Il sole di Cuba illumina la Villa Reale. Jany McPherson, l’eleganza del jazz

Un doppio concerto con una della jazziste più note a livello internazionale. Sarà la pianista, cantante e compositrice cubana Jany McPherson (nella foto) a tenere a battesimo la nuova edizione del festival Monza Visionaria, che proporrà 10 giorni di spettacoli, laboratori, installazioni di luce e suono in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, e che avrà come gran finale i “Notturni“, la due giorni di performance immersive nel roseto della Villa Reale. Gli organizzatori della rassegna hanno calato l’asso e scoperto le carte, annunciando la protagonista del concerto di apertura del festival: l’artista originaria di Guantanamo, da molti anni trapiantata in Francia, presenterà i pezzi del suo ultimo album di composizioni originali intitolato “A long way“. Si tratta, spiegano dall’associazione Musicamorfosi che cura la rassegna, di "un lavoro nel quale emergono la bravura, il talento e la gamma infinita di colori che quest’artista, dotata di un fraseggio e di un linguaggio improvvisativo estremamente originali e riconoscibili, mette nelle cose che scrive, canta e interpreta". La musica di Jany McPherson è una sintesi tra il jazz e stilemi musicali affini, con a volte un tocco di esoticità che evoca il suo Paese d’origine. La pianista suonerà a Monza venerdì 3 maggio con un doppio set, alle 19 e alle 21, nella Sala degli Specchi della Villa Reale. Per l’occasione, prima dei concerti, il bistrot all’interno della Reggia proporrà alcuni aperitivi pensati come un omaggio a Cuba. Biglietti a 10 euro in prevendita sul circuito Mailticket, a 15 euro la sera stessa. Considerata una delle esponenti più interessanti del pianismo jazz degli ultimi anni, McPherson si è prima costruita un’eccellente carriera a Cuba, vincendo il prestigioso Premio Adolfo Guzman e collaborando con artisti come Omara Portuondo and Buena Vista Social Club, poi si è imposta all’attenzione internazionale collaborando col chitarrista John McLaughlin.

Intanto sono aperte le prenotazioni anche per un altro concerto di punta della 12esima edizione di Monza Visionaria, quello che sotto il titolo “Giovanni Falzone Three Generations feat. Enrico Rava“ vedrà di scena il 9 maggio al Teatro Manzoni tre trombettisti dal talento cristallino come Enrico Rava, il jazzista italiano più noto al mondo, Giovanni Falzone e Paolo Petrecca, affiancati da tre giovani stelle del jazz italiano, ossia Diego Albini al pianoforte, Enrico Palmieri al contrabbasso e Antonio Marmora alla batteria. Il calendario completo del festival sarà svelato nei prossimi giorni.