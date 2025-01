Il sogno possibile del sindaco Romeo. Dalle Groane all’hub di Malpensa

Con l’avvio del progetto di riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, riprende quota la proposta del sindaco Antonio Romeo (nella foto) di prolungare i binari del tram fino alla linea ferroviaria S9 Saronno-Seregno, con l’obiettivo di garantire un giorno un collegamento su ferro tra Limbiate e Malpensa.

L’idea è quella di spostare l’attuale capolinea del tram che si trova in via Monte Grappa, quartiere Mombello, accanto a quello che era un tempo l’ospedale psichiatrico Antonini, di un paio di chilometri scarsi in linea d’aria, fino ad intercettare una delle fermate della linea ferroviaria S9.

Potrebbe essere la fermata di Cesano Maderno Groane, situata in territorio di Cesano Maderno, quartiere Snia, oppure quella di Ceriano Laghetto-Groane, situata in territorio di Ceriano Laghetto, frazione Villaggio Brollo. Si tratta di due fermate attualmente soppresse, ufficialmente per lavori, anche se molti sono convinti che si tratti di due chiusure strategiche, un modo per dissuadere gli acquirenti abituali di droga nel parco delle Groane.

Ma, soprattutto la fermata Cesano Groane, dovrebbe presto riaprire alla popolazione del nuovo quartiere di servizi, con tanto di scuola professionale, progettato all’interno dell’area ex Snia.

Sulla difficoltà di trovare risorse per la realizzazione di questa parte aggiuntiva del progetto, il sindaco Antonio Romeo anche recentemente si è dimostrato ottimista e possibilista.

"Iniziamo a chiedere, anche rifare la linea del tram sembrava impossibile – ha dichiarato –. Invece piano piano ci siamo arrivati, se oggi iniziamo a portare avanti un progetto, poi possiamo lavorare per trovare le risorse necessarie".

Ga.Bass.