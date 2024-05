Il sogno? La maratona di NY

Opere dai colori vivaci e originali realizzate per l’occasione da un pittore-atleta per contribuire al raggiungimento di un sogno. È quanto propone la mostra dal titolo “We have a dream - Francesco e Jacopo in corsa per New York“, che si potrà visitare oggi, allestita per l’ultimo giorno, nella sala consiliare di largo Repubblica a Vedano, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. In esposizione le opere create da Jacopo Munegato: con l’amico monzese Francesco Salerno, entrambi alteti autistici dell’Associazione Silvia Tremolada, punta a correre la Maratona di New York e per questo è nato il progetto “42, 195 Road to Ny“, con cui raccogliere fondi. Anche la mostra è un tassello dell’iniziativa ed è stata organizzata nell’ambito della “Vedan da Cursa“. F.L.