Il sindaco Bocca: "Evento unico. Sono orgoglioso"

Alle 13.30 la tensione e la preoccupazione, alle 18 il volto accaldato ma certamente più rilassato, al termine di una giornata che resterà nella storia di Cesano Maderno: il sindaco Gianpiero Bocca ha seguito l’evento spostandosi nei diversi punti chiave della manifestazione, seguito da assessori e collaboratori con l’occhio vigile su quanto stava accadendo. "È andata benissimo, non abbiamo ancora il dato stimato delle presenze, ma siamo sicuramente a diverse decine di migliaia. Abbiamo gestito perfettamente tutta l’organizzazione sia logistica sia di sicurezza e credo che non ci siano stati grossi problemi. Ora cercheremo di capire quali possono essere state le difficoltà, però non ho in questo momento notizie di particolari criticità nella città. Credo che sia stata una grande festa per tutti, per Cesano, per la Brianza e per tutta la Lombardia. Sono orgoglioso che la città abbia ospitato questa tappa. Abbiamo avuto la fortuna di una bellissima giornata. Questo sicuramente è stato di grande aiuto". Per il sindaco Bocca, questo "è stato un evento molto importante per i nostri cittadini perché il ciclismo qui è molto sentito, è uno sport con tanti appassionati. Sono assolutamente convinto che dopo il Festival di Sanremo, il Giro d’Italia sia la manifestazione più importante e più seguita dagli italiani. Credo che abbiamo fatto centro ospitando un grande evento popolare, visto da tantissime persone in presenza a Cesano, ma anche in tutta Europa e in tutto il mondo perché eravamo in diretta internazionale. Cesano era al centro del mondo dello sport e questa cosa mi rende orgoglioso".

Le ultime parole a caldo del sindaco sono dedicate ai volontari: "Io sono commosso dalla meravigliosa presenza degli oltre 250 volontari in rosa, persone che hanno dedicato il loro tempo, per una giornata intera, anche senza vedere nulla del Giro d’Italia, per dare un servizio per la propria città. Per me questa è una cosa straordinaria di grande attaccamento alla città e a loro va il mio ringraziamento da sindaco e quello di tutta la città. Ringrazio anche le forze dell’ordine, gli operatori della sicurezza in campo e colgo l’occasione per ringraziare soprattutto il questore Barilaro e inviargli un saluto speciale ora che lascia il nostro territorio, credo con la grandissima soddisfazione di avere coordinato la sicurezza di una manifestazione molto delicata e importante, insieme al prefetto Palmisani che unisco nei ringraziamenti".

Ga.Bass.