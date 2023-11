Il San Valerio al presidente della sagra

Il premio “San Valerio“ va al presidente dell’associazione Amici di San Fermo, Sergio Sala. Il sindaco di Albiate Giulio Redaelli ha ufficializzato l’assegnazione del riconoscimento civico alla guida dell’associazione che promuove e organizza la storica Sagra di Albiate. Il premio viene attribuito annualmente in occasione della festa di San Valerio il 16 novembre e consiste in un simbolico attestato di riconoscenza. Il Premio “San Valerio“ è stato istituito nel 1990 su segnalazione di una apposita commissione composta dal sindaco, dal parroco e da Franco Perego. Il premio a Sergio Sala è un riconoscimento anche agli Amici di San Fermo, sodalizio che oggi conta 250 soci, tra cui 19 soci fondatori, 35 soci operativi e 196 tra sostenitori, benemeriti e onorari. Prima della sua costituzione, la Sagra di San Fermo era organizzata dall’amministrazione comunale. Per meglio progredire, l’allora sindaco Leonardo Longoni fondò un comitato organizzatore, formato dai presidenti delle associazioni albiatesi e consegnando la presidenza al già sindaco e assessore provinciale Remo Canzi.

Sonia Ronconi