Il Rotary Club aiuta il Centro Mamma Rita. Sul palco c’è “Il servitore di due padroni”

Il Rotary club Monza Ovest al fianco del Centro Mamma Rita. Il club presenta la compagnia teatrale “I fuggitivi” in ”Il servitore di due padroni”, commedia in due atti di Carlo Goldoni. Appuntamento domenica alle 16.30 al Cinetreatro Triante di Monza. Il ricavato verrà devoluto a sostegno dei progetti del Centro Mamma Rita e Villa Eva. I biglietti, 10 euro, sono acquistabili in teatro il giorno dello spettacolo o in prevendita fino a venerdì al Centro Mamma Rita: appuntamento via mail a comunicazione.cmr@minimeoblate.it, oppure al telefono 335/4742658 dalle 9 alle 13.