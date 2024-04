Il risiko della burocrazia. Buche tra Solaro e Ceriano. Lo scaricabarile dei sindaci

Buche profonde si sono aperte in via Vallone, la strada che collega Solaro a Ceriano Laghetto attraversando la frazione Brollo. Due auto sono rimaste danneggiate, sono intervenuti carabinieri e protezione civile, è stato effettuato un intervento di ripristino in emergenza, ma ora restano da stabilire le responsabilità su cui proveranno a rivalersi le assicurazioni degli automobilisti danneggiati. Insomma: le buche erano sul territorio di Solaro o su quello di Ceriano Laghetto? Gli amministratori dei due comuni confinanti hanno opinioni opposte. In ogni caso, all’indomani dell’incidente, il Comune di Ceriano ha provveduto ad asfaltare la parte di strada di propria competenza, ma sia il sindaco Roberto Crippa sia l’assessore Antonio Magnani non hanno dubbi. "Ho verificato personalmente che buche in cui sono finite le due auto erano sul territorio di Solaro, ma vista la situazione, con l’impossibilità anche delle forze dell’ordine di rintracciare qualcuno di reperibile per il Comune di Solaro, ho chiesto al nostro gruppo di protezione civile un primo intervento di riparazione in emergenza, ma il materiale a disposizione non era sufficiente, così abbiamo chiamato l’impresa incaricata", spiega Magnani. Di parere diametralmente opposto l’assessore ai Lavori pubblici di Solaro, Christian Caronno: "Esiste un numero di reperibilità per il Comune di Solaro che è a conoscenza di forze dell’ordine e prefettura, dalla quale non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione. Informato per vie traverse di quello che stava succedendo in via Vallone, ho mandato sul posto il responsabile della protezione civile di Solaro il quale mi ha riferito che il problema riguardava il territorio di Ceriano Laghetto e che erano già in corso lavori per la messa in sicurezza della strada". A sciogliere i dubbi sulla paternità delle buche saranno le azioni di rivalsa degli automobilisti danneggiati.