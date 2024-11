Il ring dei poeti la comicità e la silent disco

Le sfide tra poeti all’ultimo verso, le risate urticanti della stand-up comedy, una miscela di pop e rock nel nome dei diritti e la silent disco da ballare in cuffia. Sarà un programma fitto di appuntamenti nella nuova settimana del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà le sue porte mercoledì alle 21.30 con una serata dedicata al poetry slam: sul palco saliranno 6 diversi autori di poesia performativa, che sotto la guida di Davide Passoni si confronteranno proponendo e leggendo i loro componimenti, sottoponendosi al giudizio degli spettatori. In apertura la musica r’n’b di Yownes insieme a PJ Neena e le sperimentazioni tra jazz e musica contemporanea dell’Ab Quartet. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Si cambierà atmosfere giovedì quando, alla stessa ora, andrà il scena lo “Stand Up Comedyficio“ guidato da Alessio Parenti: ad alternarsi dal vivo saranno Max Samaritani (nella foto), Nicola Campostori e Vincenzo Albano, tutti microfono alla mano e niente filtri, ognuno con monologhi urticanti e battute graffianti, tanta ironia e osservazioni pungenti e sfrontate sulla vita. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

La musica tornerà venerdì, sempre alle 21.30, con l’evento “All you can Pride“, tra karaoke, dj-set e il concerto di Andrea&The Band, un trio acustico formato da Andrea Redaelli a voce e chitarra fingerstyle, Christian Fuentes al basso e Francesco Iannucci alla batteria: il gruppo proporrà cover d’autore con arrangiamenti originali, con un repertorio accattivante e coinvolgente che spazierà dal pop al rock al cantautorato. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Il ricavato andrà a sostenere le attività del Brianza Pride e i progetti dell’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno. Sabato, infine, dalle 22 “Silent Disco di Amuse“, con 3 dj che selezioneranno generi diversi tutti da ballare in cuffia. Ingresso 12 euro con tessera Arci.

F.L.