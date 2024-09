Il rifugio in emergenza. Le cucce sono piene: appello per le adozioni

Il canile di via San Damiano è nuovamente pieno. Sono tanti gli animali, non solo cani e gatti, che in questi mesi estivi si sono visti aprire le porte del rifugio. Animali abbandonati in strada, nei campi. Qualche volta persino legati alla panchina del giardino pubblico di Cederna. Cani (soprattutto) di difficile gestione e adottati con troppa leggerezza. Ma anche cuccioli che i proprietari scoprono non essere peluche ma che necessitano di impegno economico e di tempo. E poi i casi più tristi, i cani anziani ceduti dopo una vita trascorsa tra divano, giardino e cuccia. Per loro l’Enpa di Monza cerca una seconda vita, ma i volontari - guidati dal presidente Giorgio Riva - sanno che non sarà facile trovare una famiglia e allora tentano la strada dell’adozione a distanza. Così domani il canile dell’Enpa di Monza organizza una giornata di open day. Dalle 15 alle 17.30 le porte del rifugio rimarranno aperte per promuovere il progetto famiglia a distanza.

Il progetto permette di adottare non solo cani e gatti, ma anche erbivori. Perché si può diventare genitori a distanza anche del cavallo Matteo, delle asinelle Stella e Morina, del caprone, ma anche delle cavie e delle api. Ad oggi possono essere adottati a distanza (anche se il sogno è quello di trovare loro una famiglia vera) i maremmani Gwen, Ghost, Lady e Cassandra, il tripode Garpez, i meticci Pes, Abrakadabra, Botera e Crilin, i terrier tipo bull Ics e Kyoto e le new entry Tiberio, nonnino sprint, e Olimpo e Parigi, cuccioloni adottabili in coppia. "Con l’iniziativa delle adozioni a distanza diamo agli animali la possibilità di socializzare con un ventaglio molto più ampio di persone e godere di una maggiore visibilità, nella speranza che così possano riuscire a trovare un’adozione definitiva – le parole del presidente –. È capitato, infatti, che più di uno, da genitore a distanza, sia poi diventato genitore a tutti gli effetti e quando succede è una festa per tutti". Ma l’adozione a distanza può diventare anche una simpatica idea regalo per un compleanno o una ricorrenza speciale: il contributo è di 15 euro al mese per ogni animale adottato e per garantire continuità al progetto si chiede una durata minima di 3 o di 6 mesi. Per informazioni è possibile inviare un’email a adozioni.distanza@enpamonza.it.