Il Renate ne rifila 4 ai disoccupati, brilla Di Nolfo

Quattro reti nella prima sgambata stagionale del Renate. Contro la Social Football Academy, una selezione di giocatori (dilettanti e professionisti) in cerca di squadra, termina 4-1 a favore delle pantere che ancora per tutta questa settimana si tratterranno in altura a Piazzatorre, in Valseriana. Domenica, prima dello “sciogliete le righe“ per un paio di giorni di riposo, si sale di livello contro il Villa Valle, formazione di Serie D.

A segno contro i “disoccupati“ già Bocalon, il giovane classe 2005 Lorenzo De Leo e le new entry Mazzaroppi e soprattutto Di Nolfo, uno degli elementi che in questi primi giorni di ritiro ha maggiormente impressionato. Ventisei anni appena compiuti, cresciuto nel settore giovanile della Roma, in B col Perugia e, ai tempi, indicato come uno degli astri nascenti del calcio italiano, dopo aver interrotto l’attività è ripartito dalla Eccellenza poi dalla D e da lì il Renate lo ha pescato per risalire la china. Con Ghezzi è uno dei due esterni d’attacco, ruolo sul quale il direttore sportivo Oscar Magoni sta lavorando alacremente per rimpinguarlo con almeno altri due degni interpreti. Sempre in sede di mercato si lavoro sulle cessioni di Fallani, Procaccio e Nicolini. Una volta che la loro situazione sarà risolta ci si potrà concentrare sugli ultimissimi colpi anche dietro e a centrocampo, ma la priorità in questo momento resta il reparto offensivo anche solo per una questione meramente numerica.

Ro.San.