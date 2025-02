Il rapinatore violento. Aveva costretto due donne a barricarsi in auto

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno notificato, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 25enne, di origine colombiana, senza fissa dimora già detenuto nel carcere di Monza. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura per i reati di tentata rapina e rapina, commessi entrambi a Seregno a dicembre. Le indagini hanno permesso di ricostruire i due episodi. Nel primo, il 2 dicembre, il colombiano, ubriaco, dopo aver brutalmente picchiato il titolare di un bar che lo aveva invitato a uscire dal proprio locale, perché aggressivo, aveva tentato di rubare a una passante telefono cellulare e borsetta. A causa della resistenza della vittima, aveva colpito la donna con calci e pugni, per poi rinunciare e scappare a mani vuote nel momento in cui aveva visto avvicinarsi alcune persone, attirate dalle grida della vittima.

Il secondo episodio risale al 7 dicembre. I carabinieri di Seregno hanno raccolto importanti fonti di prova per documentare come l’indagato, dopo aver sottratto due telefoni cellulari a due donne, a fronte della richiesta rivoltagli da parte delle vittime le aveva minacciate con il collo di una bottiglia di vetro mandata in frantumi, costringendole a barricarsi all’interno dell’auto di una delle due. A questo punto l’uomo aveva tagliato le gomme posteriori dell’autovettura con il coccio di vetro e, sotto minaccia, si era fatto consegnare dalle vittime una banconota di piccolo taglio. L’indagato si trovava peraltro già in carcere per un’altra tentata rapina, compiuta lo scorso 19 gennaio.

Sonia Ronconi