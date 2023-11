Il primo cittadino spiega l’accordo in assemblea

Appuntamento a stasera alle 21 in sala consiliare a Lesmo "per spiegare nel dettaglio alla comunità il contenuto dell’accordo con Pedemontana". L’amministrazione entrerà nel merito degli oltre 10 milioni di opere che l’autostrada realizzerà per far digerire la propria presenza nel borgo: quattro corsie per senso di marcia. All’incontro sono attese anche le forze di opposizione e i comitati di cittadini che da anni si battono contro l’infrastruttura. Il sindaco Francesco Montorio ripercorrerà le tappe di una trattativa condotta parallelamente al ricorso al Tar - perso dal Comune - contro la proroga della pubblica utilità degli espropri. Pochi giorni fa l’intesa su barriere e compensazioni.

Bar.Cal.