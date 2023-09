Il primato del lavoro e della fatica. Orgoglio artigiano da 40 anni

Expo Brianza: tutto esaurito. La Sala spettacoli si è riempita martedì registrando una serata di gran successo grazie a Expo Comic, con le gag di Pis&Lov da Colorado Cafè e le battute travolgenti di Max Cavallari. La serata è stata dedicata anche alla premiazione delle aziende che hanno festeggiato almeno quarant’anni di attività sul territorio. Una “quota“ non scelta a caso, ma che riprende la 40esima edizione dell’esposizione intercomunale. Organizzatori e sindaci hanno consegnato una targa ricordo ai titolari delle aziende Ceppi Legnami srl di Cesano Maderno, Ferrario Bomboniere di Ceriano Laghetto, Guarnitec srl e Biancolin & Rugolotti snc entrambe di Solaro, Turati Calzature di Limbiate, Vid srl di Varedo, Pizzeria Da Silvia e G. & G. Di Gennari Srl di Bovisio Masciago. Una serata di grande partecipazione che conferma quanto già detto sabato durante la cerimonia di inaugurazione dal presidente Marco Ronchetti. "Dopo quasi quattro anni di stop non era facile ripartire, è come se fosse l’anno zero, per tutti noi questa è una grande scommessa che speriamo di vincere. Lo staff di Expo Brianza ha lavorato tantissimo e siamo fiduciosi di ritrovarci qui domenica con un grande riscontro di partecipazione e di soddisfazione da parte delle aziende che hanno creduto in questa manifestazione". Dello stesso avviso l’onorevole Fabrizio Sala: "Il bello di una realtà come questa è che qui si insegna cos’è il lavoro, si insegna a resistere nei momenti più difficili e a vincere le battaglie. Iniziative come Expo Brianza sono la linfa vitale del nostro Paese e per questo vanno incentivate". In rappresentanza di Regione Lombardia era presente Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi Verdi.

"Qui si celebra il primato del lavoro, della fatica ma anche della passione degli artigiani e dei commercianti della Brianza. Una terra che è non solo il motore economico e produttivo, ma anche di pensiero per l’intera regione". Proseguono intanto le serate di intrattenimento: questa sera alle 17.30 Expo Talent, una vetrina per il talento di canto, musica ed arti varie a cura delle scuole di musica locali. Alle 20 Balli Country con Asd Astro Dance e dj Franco.