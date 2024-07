Il piccolo zoo da salvare. Anche cavie e coniglietti aspettano una famiglia

Ci sono pure loro e cercano famiglia. Anche in piena estate. Dall’Enpa di Monza arriva un appello particolare per trovare una casa a quegli animali che hanno più difficoltà ad avere una seconda chance dopo l’abbandono. Così dal rifugio di via San Damiano parte la richiesta di trovare una sistemazione per Rosmarino e Basilico, simpatici coniglietti; ma anche a Paprika, Senape e Prezzemolina, una nutrita schiera di cavie. A cercare casa sono pure pappagalli e uccellini.

Si scopre in questo modo che nel grande rifugio dell’Enpa non ci sono soltanto cani e gatti acquistati con leggerezza e poi abbandonati, ma anche animali più piccoli che vengono “regalati“ a figli e nipoti come sostitutivi dei classici animali domestici, non essendosi però prima informati che, anche loro, hanno precise necessità e soprattutto bisogno di cura e di attenzioni. Come il lorichetto, che fa parte della famiglia dei pappagalli, giunto in canile 6 mesi fa e che adesso è pronto per essere accolto da una famiglia. "Ricordatevi che ama interagire con le persone – fanno sapere dall’Enpa –. È in grado di ripetere parole e frasi e ha un carattere curioso e divertente". Ma chi lo adotta deve ricordarsi che ama l’acqua e quindi nell’adeguata voliera dove verrà messo sarà necessario anche posizionare una bacinella con un po’ d’acqua dove farlo sguazzare.

Hanno bisogno di attenzioni e cure anche le cavie ospitate in via San Damiano. Si chiamano Rosmarino, Eucalipto, Paprika, Senape e Prezzemolina quelle che oggi aspettano di essere adottate. "Mentre Prezzemolina, la più giovane, ha circa 6 mesi, le altre sono già adulte e hanno un paio d’anni. Inizialmente possono essere timide, ma con un po’ di tempo e pazienza si aprono e mostrano il loro carattere attivo e buffo. Sono maschi e femmine, abituati a condividere gli spazi. Le cavie necessitano della compagnia dei loro simili". Ma ci sono anche le conigliette Menta e Maggiorana, che vogliono essere accolte in una casa. Hanno un carattere docile e tranquillo, vivono quasi in simbiosi e non vogliono essere separate. Purtroppo il numero di animali diversi da cani e gatti accolti in canile è alto: al 31 dicembre erano 473 quelli seguiti nel rifugio. Si tratta non solo di animali ceduti o abbandonati, ma anche di animali maltrattati, malnutriti o feriti. Chi vuole dare loro una seconda chance può scrivere a animalidiversi@enpamonza.it