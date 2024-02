Il personale in emergenza. Rsa, arrivano i rinforzi

Diciotto nuove Ausiliarie socio assistenziali, undici delle quali già assunte in case di riposo della zona. Una vera e propria emergenza, la carenza di figure professionali all’interno delle Rsa, che sta per essere gradualmente colmata grazie al progetto “Nuova Linfa“ partito ad aprile 2023 per un totale di 800 ore di cui 350 di tirocinio in due strutture della rete socio sanitaria. Il progetto è stato finanziato grazie al contributo di ARSA (Associazione Residenze Sanitarie Assistenziali) del territorio di Monza e Brianza e della Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza Onlus. L’iniziativa è nata da una partnership tra ARSA e il Consorzio Desio-Brianza, condividendo l’urgenza occupazionale e formativa per i profili ASA e la necessità di agevolare la partecipazione ai corsi anche a persone in difficoltà economica e in possesso del titolo di licenza media. In considerazione del risultato positivo conseguito, è stato già avviato un confronto tra ARSA e Consorzio Desio-Brianza per riproporre la partnership. Prima dell’avvio del progetto, sono stati effettuati oltre 40 colloqui di verifica dei requisiti necessari per l’ammissione al corso, che è partito con 25 iscritti di cui 18 hanno ottenuto la qualifica. Uno tra gli aspetti innovativi del progetto “Nuova Linfa“ è stato il coinvolgimento, in qualità di docenti, di professionisti già impiegati in strutture del territorio per valorizzarne le competenze e l’esperienza acquisita. A due mesi dal termine del percorso formativo, sono stati assunti 11 neo qualificati ASA. Il valore aggiunto è stato sia di tipo occupazionale sia sociale, fornendo una concreta opportunità di emancipazione a donne che erano senza lavoro. Il progetto sarà replicato quest’anno. Per informazioni, formazioneadulti@codebri.mb.it.

Ale.Cri.