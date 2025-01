Il Patto per il legno-arredo. Manodopera qualificata grazie a un progetto pilota

Sportello unico per il lavoro e azioni formative per colmare il gap tra le professionalità richieste dalle aziende e le persone in cerca di lavoro. Questo il cuore della convenzione 2025-2028 firmata nelle scorse settimane tra Provincia, Afol Monza Brianza e Comuni, per la gestione dei servizi di rete per il lavoro.

Afol è un’azienda speciale della Provincia MB che ha l’obiettivo primario di mettere in rete di servizi integrati per il cittadino e fornire al mercato e alle imprese la risposta più adeguata alle esigenze in termini di formazione, orientamento e politiche del lavoro. Sono 28 gli sportelli lavoro su 30 comuni della Brianza. Negli ultimi tre anni hanno registrato un ampio tasso di crescita, sia per quanto riguarda tipologia e numero di servizi, sia come capacità di favorire il reinserimento lavorativo. Hanno aumentato la capillarità territoriale con una copertura del 55%. Cioè raggiungono alla porta di casa oltre 485mila cittadini su 877mila. Rientra tra le azioni per il lavoro, il Patto per le competenze e per l’occupazione nella manifattura del legno arredo.

È un ampio e qualificato partenariato per qualificare nuovi lavoratori da inserire nelle aziende. È un’esperienza pilota che potrà diventare riferimento per futuri progetti in altri settori. Collabora anche una cordata di 16 soggetti tra istituzioni, enti del terzo settore: Camera di commercio di Milano, Monza e Lodi Ufficio Scolastico Territoriale, Apa Confartigianato Acai - Associazione Cristiana Artigiani Italiani Assolombarda CNA Lario e Brianza Federlegno Arredo, CGIL, CISL, UIL, Artwood Academy - Fondazione ITS Rosario Messina, Fondazione Enaip Lombardia, Fondazione Gatti, Formaper, Salesiani Lombardia per la Formazione e il Lavoro - Cnos FAP, Adecco, Gi Group, Consorzio Comunità Brianza. L’Obiettivo generale del progetto è supportare il sistema imprenditoriale del legno arredo, fiore all’occhiello della Brianza, a superare la difficoltà connessa al reperimento di lavoratori con adeguate competenze in ingresso da inserire nelle proprie imprese. In particolare favorisce e sperimenta l’inserimento di lavoratori provenienti da percorsi professionali e personali inusuali (migranti, occupati sospesi, disoccupati provenienti da altri comparti, donne); realizza percorsi formativi di riconversione per adulti, fornendo un set di competenze adeguato all’ ingresso in azienda.

Nel 2024, la rete dei centri per l’impiego e degli operatori accreditati al lavoro a Monza e Brianza ha intercettato 13mila disoccupati, a cui ha offerto supporto per trovare occupazione. Di questi hanno svolto un percorso di aggiornamento o riqualificazione oltre 2000 persone, e sono stati organizzati 40 eventi di incontro domanda/offerta di lavoro.