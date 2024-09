Il patto del metrò. I sindaci firmano per il prolungamento della linea Verde

Nuova puntata della telenovela metrò nell’Est Brianza, i Comuni ci mettono i soldi, 200mila euro a testa, era deciso da tempo, ma adesso dicono sì in via formale al protocollo d’intesa per il piano di fattibilità del prolungamento della linea Verde dalla stazione di Cologno Nord. E la Regione apre il Tavolo tecnico con i sindaci, dalla provincia gli amministratori di Concorezzo, Vimercate, Agrate, Brugherio e Carugate, i centri coinvolti nella tratta, potranno seguire il progetto passo dopo passo. Il patto è stato firmato anche dal Pirellone, da Città Metropolitana di Milano, da Palazzo Marino e dalla Provincia di Monza. L’impegno di spesa previsto è uguale per tutti. Concorezzo fa sapere di "aver coperto l’investimento grazie a un piano di accantonamento e risparmio attuato in questi ultimi anni". Come gli altri non ha mai smesso di crederci. La nuova cabina di regia garantirà il confronto e il coordinamento degli sviluppi delle soluzioni che "saranno condivise tra le città del tracciato". Dodici chilometri in tutto che sembrano infiniti ai pendolari e alle imprese che li aspettano ancora, la Silicon Valley italiana chiede il collegamento veloce con il capoluogo lombardo da 40 anni e da sempre lo indica "come strategico fattore di crescita".

Un’infrastruttura che avrebbe dovuto essere contropartita della Teem, così stabiliva un Accordo di programma regionale allo scoccare del nuovo millennio, e che invece è ancora lontana. "Il protocollo – spiega Mauro Capitanio, primo cittadino di Concorezzo – è uno strumento importante sia per dare seguito all’iter e portare la Verde fino a qui, sia per poter condividere e intervenire direttamente nelle scelte progettuali. Insieme agli altri enti coinvolti anche il nostro Comune potrà infatti monitorare e fornire un supporto strategico allo sviluppo del piano".

A maggio il primo cittadino aveva organizzato in Villa Zoia un incontro con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a cui avevano preso parte colleghi e assessori dei centri coinvolti. Al ministro era stata consegnata una lettera per chiedere il sostegno del Governo all’opera fondamentale per la Brianza. "Nei giorni scorsi Salvini intervenendo sul tema ha confermato l’orientamento di Palazzo Chigi sia a completare la metropolitana verso Monza che a realizzare il prolungamento della Linea 2 fino a Vimercate".