Il pasticcio delle firme Esclusa la candidata Udc

di Gualfrido Galimberti

Cristina Mariani non fa più parte dei candidati in corsa per la poltrona di sindaco di Seregno: la Commissione circondariale elettorale e la Prefettura hanno deciso di escludere la candidata dell’Udc. A determinare questa scelta è stata la presentazione delle firme a sostegno della sua candidatura: autenticate da un assessore del Comune di Besana Brianza che, in quanto tale, fuori dai confini della sua città non ha alcun titolo. Già sabato, in occasione della scadenza della presentazione delle liste, qualcuno dei candidati seregnesi aveva notato questo fatto e non aveva mancato di manifestare dubbi sull’ammissibilità della candidatura. Tutto, comunque, doveva finire nelle mani della Commissione elettorale circondariale per una decisione di merito. E ieri mattina la commissione, a cui spetta il compito di ammettere le candidature, di fronte a quei moduli ha chiesto un supplemento di istruttoria per fare piena chiarezza. Ma l’assessore di Besana non ha alcun titolo a Seregno, non è un pubblico ufficiale. Un errore grossolano. Ma Cristina Mariani risiede a Besana e avrebbe pensato di poter risolvere il problema rivolgendosi a una persona di sua conoscenza. E adesso, con la rappresentante dell’Udc esclusa resta comunque nutrito il gruppo di candidati: ci sarà lo stesso l’imbarazzo della scelta con cinque persone in corsa. Non ci sarà più l’unica donna che aveva accettato di sottoporsi al giudizio degli elettori. Persona di peso, in virtù del suo curriculum professionale e della storia seregnese della sua famiglia.

Si tratta di un “Mariani“ in meno scritto sulla scheda elettorale che si troveranno tra le mani i cittadini alle urne. Quel cognome, comunque, comparirà lo stesso altre due volte: tra i candidati ci sono infatti Giacinto Mariani (già sindaco della città per dieci anni, espressione di tutto il centrodestra unito più una lista civica) e Tiziano Mariani (consigliere comunale uscente, si candida per la Lista Moratti – Tiziano Mariani sindaco). Dovranno vedersela con il sindaco uscente, Alberto Rossi, che si ripresenta con tutto il sostegno della squadra che ha governato la città negli ultimi cinque anni. Nella competizione elettorale anche Luca Colombo (Movimento 5 Stelle) e Norberto Riva (Italexit).