Il Parco delle Noci rinasce dopo il nubifragio

Nuovi alberi e nuovi pannelli didattici all’interno del Parco delle Noci. Sono iniziati in questi giorni i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza dell’area pubblica tra la via Santa Lucia e via Manzoni fortemente danneggiata dagli eventi atmosferici della scorsa estate.

I lavori prevedono l’abbattimento degli alberi che, a seguito delle valutazioni tecniche effettuate, presentano problemi di salute e di pericolo per l’incolumità dei frequentatori. Gli interventi prevedono 65 nuove piantumazioni di alberi, tra cui 51 esemplari di noce, oltre che l’introduzione di alberi da frutto (prugne e nespole) nonché il ripristino dell’area a boschetto composta da querce, tigli e ciliegi da fiore. All’ingresso del Parco, inoltre, verranno posizionati cartelli didattico-illustrativi, in cui verranno spiegate le caratteristiche del noce da cui prende il nome il parco.

"Siamo sempre più impegnati – ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca– in progettazioni ambientali che possano dare respiro e sostenibilità alla città, puntando sulla riqualificazione e l’ampliamento degli spazi pubblici esistenti, pianificandone e creandone degli altri. Sono interventi di forestazione urbana sempre più frequenti e al centro della nostra agenda amministrativa, ci aiutano a combattere l’inquinamento ma anche a migliorare ulteriormente la qualità della vita dei cittadini ed in particolare dei più piccoli che possono fruire di spazi rinnovati, sicuri e puliti".

"Un intervento in raccordo con la cittadinanza e le associazioni del territorio – ha concluso l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso –. Lavoriamo per realizzare interventi che possano rendere sempre più vivibili, inclusivi e accessibili gli spazi pubblici della nostra città affinché siano punto di ritrovo e di socializzazione per la nostra comunità. Come in altri parchi abbiamo voluto inserire pannelli illustrativi che possano essere stimoli didattici per i fruitori. Si tratta inoltre di iniziative molto importanti in termini di prevenzione e messa in sicurezza, considerato che molti alberi erano stati danneggiati dal fortissimo maltempo dell’estate scorsa e necessitavano di un’azione di contenimento essenziale a cui fa da contraltare un massiccio piano di ripiantumazione".

Il passo successivo sarà il rinnovo e il potenziamento di tutta l’area giochi già presente dedicata ai bambini.

Ga.Bass.