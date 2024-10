Il Panettone della regina. Da Monza in carrozza alla conquista del Commonwealth

Parte da Monza il Panettone della regina Elisabetta, destinato a divenire il dolce ufficiale del Commonwealth nel 2026, per il centenario dell’aggregazione dei paesi ex impero britannico. A breve circoleranno per Londra anche le carrozze con il nome del panettone “We are Majesty“ creato dallo chef monzese Marco Miglio, il dolce istituzionale del Giubileo della regina Elisabetta.

Miglio, cresciuto come chef di alto livello e poi imprenditore e amministratore delegato dei ristoranti “Villa alle Grazie“ e “Certo. Fatti bene“, è titolare della società Marco Miglio consulting, che si occupa di consulenza nel mondo del food e del beverage dal 2019. Amante della cultura britannica, ha immaginato di poter creare il Panettone della Regina Elisabetta. "Abbiamo fatto 303 prove nei nostri laboratori italiani – racconta – inviandoli poi agli amici inglesi per una valutazione. Alla fine, nel 2022, abbiamo trovato il prodotto che poteva incontrare il gusto di Sua Maestà, in occasione del Majesty’s platinum jubilee, dal 2 al 5 agosto 2022. Si tratta di un panettone, chiamato “We are Majesty“ con frutta del Commonwealth e spezie che catturano il palato e, una volta assaggiato, una fetta tira l’altra".

Creato uno speciale packaging ad hoc, una teca e una lettera in stile, Miglio ha inviato il regalo al Castello di Balmoral per posta, dove si tenevano i festeggiamenti, figurandolo fra migliaia di altri regali preziosi di cittadini britannici e capi di Stato.

"È un’operazione o la va o la spacca – diceva fra sè lo chef imprenditore – da fare e dimenticare. Figurarsi se tra tanti doni preziosi, Sua Maestà noterà proprio il mio". I giorni passavano e la routine scorreva, quando il 22 agosto Miglio ricevette una lettera in cui la regina si diceva "onorata e commossa per la creazione di un dolce dedicato al giubileo". In seguito il prodotto è rimasto per qualche mese nelle pasticcerie, poi il titolare lo ha ritirato, per un progetto ancora più ambizioso. Ottenuto l’imprimatur della sovrana, ad oggi sta dando il via alla campagna promozionale per farlo diventare il dolce ufficiale del Commonwealth, nel 2026.

"Il panettone “We are Majesty“ verrà rilanciato sul mercato londinese tra Natale 2024 e i primi dell’anno 2025, in versione turistica e in versione lusso, per i grandi alberghi – racconta Miglio – con un imballaggio elegante sovrastato da una corona, con il nostro logo e che mantiene la temperatura ideale salvafragranza. In più in queste settimane, stiamo realizzando il prototipo di una serie di carrozze, chiamate anch’esse “We are Majesty“ che gireranno per Londra. Poi lanceremo il prodotto nei 56 paesi del Commonwealth".

La struttura del prototipo della carrozza è in lavorazione a Trapani, mentre le decorazioni in foglia d’oro saranno brianzole. La seduta interna non poteva che essere realizzata dagli artigiani tappezzieri della filiera del legno-arredo di Meda. Dopo la scuola alberghiera Miglio, classe 1970, si è formato leggendo e studiando da autodidatta.

"Sono uscito di casa a 20 anni – ricorda – e ho cominciato a lavorare come lavapiatti e addetto alle pulizie in una salumeria milanese, poi come cuoco in un ristorante di Oxford, poi chef a Cortina, executive chef a Istanbul, Londra, New York e Montreal, poi come imprenditore e oggi consulente food e beverage.