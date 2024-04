Il Palio degli Zoccoli tra i banchi di scuola

Il Palio degli Zoccoli torna tra i banchi. Per far cononoscere la sua storia. Anche quest’anno è partito “Palio a Scuola“, l’iniziativa promossa dal Comitato organizzatore in collaborazione con le Contrade e con l’Amministrazione comunale: un’idea, spiegano i promotori, "per portare la storia del borgo di Desio, la battaglia del 21 gennaio 1277 e la nascita del Palio in tutte le classi quinte delle scuole primarie desiane". Nei giorni scorsi si sono tenuti i primi incontri, con i bambini che si sono dimostrati molto interessati a conoscere tutti i segreti del Palio e come è nata questa manifestazione, con la gara delle contrade che quest’anno si svolgerà domenica 16 giugno. Ma durante gli incontri i volontari, che si presentano con gli abiti storici, raccontano anche come si viveva nel borgo all’epoca, com’erano le abitazioni, quali le principali attività lavorative, incantando con le loro curiosità i bambini. A ognuno viene poi lasciato un libretto che racconta tutto del Palio e delle 11 contrade, in maniera anche da stimolare il tifo. Il Comitato lancia poi il suo appello per rinforzare la squadra delle sarte. "Sono uno degli elementi imprescindibili della nostra manifestazione cittadina, che esiste grazie alla passione che parte da dietro le quinte. E lì le protagoniste sono loro: le nostre sarte! - sottolinea il Comitato -. Siamo alla ricerca di nuove sapienti mani". Per unirsi al team basta scrivere a paliodeglizoccoli@gmail.com.

Ale.Cri.