Il Palio degli Zoccoli La Contrada Piazza vince tra due ali di folla

di Alessandro Crisafulli

Un Palio degli Zoccoli taglia il traguardo delle 33 edizioni. facendo i conti con il meteo incerto e anche con la notizia dell’omicidio avvenuto a pochi metri da piazza Conciliazione. Un corteo storico, partito regolarmente da Villa Tittoni e poi ridotto nel suo tragitto, quindi la gara, con il doppio giro dei contradaioli con gli zoccoli ai piedi, attorno alla basilica. Alla fine, il trionfo della Contrada Piazza, al suo primo successo, grazie a Francesco Sangalli e Riccardo Schellino che hanno preceduto al traguardo le altre coppie di corridori. Sul podio anche la Contrada Bassa e quella di San Carlo.

I contradaioli hanno dato tutto, con grande coraggio e senso di appartenenza, meritandosi gli incitamenti prima e gli applausi poi di circa 2mila persone presenti in piazza. Molto apprezzato il corteo con la rievocazione della storica battaglia di Desio (21 gennaio 1277) tra i Visconti e i Torriani. Tutte le undici contrade hanno dato il meglio sfoggiando gli abiti storici messi a punto per mesi. "Iniziative come queste contribuiscono a rafforzare l’identità cittadina e a riscoprire i costumi e le usanze del nostro comune – le parole del sindaco Simone Gargiulo –. Siamo orgogliosi dell’entusiasmo con cui le varie Contrade aderiscono ogni anno al programma del Palio, perché in questo modo arricchiscono la comunità desiana e la rendono ancora più unita". Il drappo con cui è stata premiata la contrada vincitrice è firmato dall’artista Arturo Donadoni. L’opera raffigura delle ali trafitte che rappresentano gli innocenti, gli unici a subire la guerra decisa dai potenti, come i desiani con Torriani e Visconti. La coda finale del Palio sarà sabato prossimo alle 21, quando nella sede della Contrada vincitrice ci sarà la festa di ringraziamento.