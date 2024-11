Il Natale arriva prima. Le luci si accendono già da sabato prossimo. Saranno ecosostenibili

Conto alla rovescia per il “Natale Insieme 2024“, il programma di eventi promosso, quest’anno con largo anticipo, dal Comune e da Confcommercio Monza, in collaborazione con numerose Associazioni e partner. Il “clic day“ delle luci di Natale sarà già sabato 23, alle 17, in piazza Carducci, sottolineato dal concerto del Corpo bandistico cittadino Sarabanda, del coro Street Gospel e da uno spettacolo “on ice“ sulla pista di ghiaccio di SportCulture SSD, in largo IV novembre. In contemporanea il taglio del nastro al Villaggio di Natale. "Anche quest’anno proponiamo un Natale che mette al centro il gusto di stare insieme - spiega il sindaco Paolo Pilotto - Per questo abbiamo coinvolto anche i quartieri nell’organizzazione dei momenti di festa, con tanti appuntamenti per i più piccoli e le loro famiglie". L’Arengario sarà protagonista di un’illuminazione artistica a led, attraverso stringhe di luci sulle facciate. Lo stesso accadrà al Chiostro dei Musei Civici, che il 14 dicembre alle 15 ospiterà uno spettacolo natalizio per bambini e famiglie “Le storie del matto“. Sono pronti a brillare anche le postazioni da “photo opportunity“ in Largo Mazzini con la cornice luminosa e la “luna brillante“ tridimensionale in piazza Roma. Creano atmosfera tre alberi di Natale luminosi altri 12 metri installati in piazza Duomo, Largo Mazzini e piazza San Pietro Martire, che si aggiungono a quello in piazza Roma, lato Largo IV novembre, all’ingresso del Villaggio di Natale, mentre otto chilometri di luci a led nelle strade. Quest’anno sono 42 le vie illuminate in città con più di otto chilometri di luci a led di ultima generazione e 500 addobbi luminosi nelle strade con un un’attenzione particolare alla sostenibilità. (orari di accensione delle luci a led 17-24). Un tappeto stellato avvolgerà il villaggio natalizio di piazza Carducci, Largo IV novembre, piazza San Paolo, via Cortelonga e via Mantegazza. Confermati anche l’illuminazione dei filari di alberi laterali in viale Cesare Battisti, mentre una grande stella cometa verrà accesa vicino al Presepe di piazza Trento e Trieste. "Proponiamo un programma denso di appuntamenti, coinvolgendo i quartieri - sottolinea l’assessore al Commercio Carlo Abbà -. Ringrazio Confcommercio Monza per l’impegno e per la cura dei dettagli, anche per sostenere il commercio di vicinato". Fino al 6 gennaio il Villaggio di Natale troverà posto tra piazza Carducci, Largo IV Novembre e piazza San Paolo, con intrattenimenti, mercatino di Natale, giostre, pista di pattinaggio e la casa di Babbo Natale e degli elfi. Il villaggio ha ottenuto il marchio “Label Ecoaction – Legambiente“ che certifica il basso impatto ambientale.