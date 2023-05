Il municipio “imprigionato“ Davanzali e cornicioni pericolanti Ma il restauro è una telenovela

di Martino Agostoni

Slitta di alcuni mesi la sistemazione delle facciate del palazzo del Comune e, almeno per tutta l’estate, bisognerà avere ancora pazienza con transenne e impalcature che circondano il municipio e limitano l’accesso dall’ingresso principale e agli uffici del porticato sul lato di piazza Carducci. Una situazione precaria che prosegue da oltre un anno, da quando si sono verificati i distacchi di alcuni pezzi di pietra dai cornicioni e dai davanzali delle finestre dello storico palazzo realizzato quasi un secolo fa, tra il 1926 e il 1937, che hanno richiesto di mettere in sicurezza l’area transennando il perimetro dell’edificio. Con l’inizio della primavera, dopo che a marzo sono stati eseguiti i primi lavori di sistemazione della pavimentazione dissestata di piazza Trento e Trieste, era stato annunciato dall’Amministrazione comunale che gli interventi antidegrado sarebbero proseguiti con le operazioni di protezione delle facciate del municipio con l’obiettivo di togliere entro l’estate transenne e ponteggi. Ma, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti, "è stato richiesto dalla Soprintendenza un’integrazione al progetto di messa in sicurezza e protezione delle facciate del palazzo del Comune.

Si tratta ovviamente di un edificio storico sotto tutela e, oltre all’applicazione di speciali resine sui cornicioni, sulle finestre e sulle parti in pietra delle facciate per evitare il fenomeno di sbriciolamento e caduta di piccole parti, la Soprintendenza ci ha chiesto di applicare anche una tecnica che impiega delle reti per un maggiore consolidamento. Stiamo eseguendo la modifica – aggiunge Lamperti –, ma questo comporta uno slittamento dell’avvio dei lavori di almeno un paio di mesi. È probabile che il cantiere per la sistemazione delle facciate possa partire nel corso dell’estate". Per la sua esecuzione sono previsti circa 2 mesi, quindi dopo la previsione dell’assessore il cantiere potrebbe ultimare gli interventi prima dell’autunno con anche la rimozione delle transenne. Il progetto per la messa in sicurezza e consolidamento delle parti in pietra delle facciate del municipio prevede un costo di circa 300mila euro.