"Il monumento antifascista rotto da luglio"

Il monumento antifascista in ferro su via Visconti, vicino alla stazione, giace ancora distrutto a causa dei violenti nubifragi di luglio, che l’hanno divelto in più pezzi che ora si trovano abbandonati sul prato.

A segnalarlo è stato l’attivista Luciano Rossetti. Realizzata nell’aprile del 2015 per il settantesimo anniversario della Liberazione dal Regime nazifascista dall’artista Daniele Napoli, l’opera - un albero stilizzato seguendo le forme di tubi, attrezzature e ciminiere industriali - è dedicata agli scioperanti monzesi del ’43 e ’44, deportati nei campi di concentramento e sterminio nazifascisti. Ora Rossetti attende una risposta da parte del Comune sui tempi di ripristino o eventuale sostituzione di questa simbolica opera di memoria.

A.Sal.